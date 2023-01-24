İstanbul, son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSeyrantepe mevkii Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi D-100 karayolu Sultanahmet meydanı ve Ayasofya Camii Sirkeci ve Galata köprüsü Büyük Çamlıca tepesi Altunizade İstanbul Havalimanı İSTANBUL - Son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor Geçen yıl, zorlu kış şartları...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Seyrantepe mevkii
Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi
D-100 karayolu
Sultanahmet meydanı ve Ayasofya Camii
Sirkeci ve Galata köprüsü
Büyük Çamlıca tepesi
Altunizade
İstanbul Havalimanı İSTANBUL - Son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor
Geçen yıl, zorlu kış şartları nedeniyle ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahardan kalma görüntülere rastlanıyor.
İstanbul'da geçen yıl 24 Ocak'ta çekilen görüntüler ile bu yıl aynı noktalardan çekilen görüntülere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor.