İstanbul, son yılların en kurak kış sezonunu geçiriyor Güncel Haberler GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜSeyrantepe mevkii Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi D-100 karayolu Sultanahmet meydanı ve Ayasofya Camii Sirkeci ve Galata köprüsü Büyük Çamlıca tepesi Altunizade İstanbul Havalimanı İSTANBUL - Son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor Geçen yıl, zorlu kış şartları... GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Seyrantepe mevkii Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi D-100 karayolu Sultanahmet meydanı ve Ayasofya Camii Sirkeci ve Galata köprüsü Büyük Çamlıca tepesi Altunizade İstanbul Havalimanı İSTANBUL - Son yılların en kurak kış sezonu yaşanıyor Geçen yıl, zorlu kış şartları nedeniyle ekiplerin karla mücadele ettiği kentte, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahardan kalma görüntülere rastlanıyor. İstanbul'da geçen yıl 24 Ocak'ta çekilen görüntüler ile bu yıl aynı noktalardan çekilen görüntülere bakıldığında kentteki hava değişimi gözler önüne seriliyor. Kaynak: AA / Güncel İstiklal Caddesi Sultanahmet İstanbul Taksim Güncel Haberler

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