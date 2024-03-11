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Ramazan Ayının İlk Teravih Namazı Büyük Çamlıca Camisi'nde Kılındı

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Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar, aileleriyle birlikte Büyük Çamlıca Camisi'ne giderek dualar eşliğinde teravih namazlarını kıldılar. Vatandaşlar, Ramazan'ın mübarek olmasını temenni ederek, Gazze'deki kardeşlerinin de Ramazan'ını mübarek olsun dileklerinde bulundular.

Ramazan ayının gelmesi ile bu akşam teravih namazı kılındı, vatandaşlar aileleriyle birlikte büyük Çamlıca Camisi'ne giderek dualar eşliğinde teravih namazlarını eda ettiler.

Büyük Çamlıca Camisi'ne teravih namazını kılmak içine gelen vatandaşlardan İbrahim Bedirhan Çiftoğlu, Ramazan ayının ilk teravih namazı ile ilgili olarak, "Ramazan geldi, biz de teravih namazını kılmak için Çamlıca Camisi'ne geldik, tüm Müslümanların Ramazan'ı mübarek olsun. Gazze'deki kardeşlerimizin de Ramazan'ı mübarek olsun inşallah" dedi.

Ömer Salih Demir ramazan ayının ilk teravih namazı ile ilgili olarak, "Ramazan ayı geldi kalplerimiz huzurla doldu, herkesin ramazan ayı mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Gençleri namaza davet eden Bekir Sıtkı Gönbe, "Ramazan geldi biz gençler olarak buradayız hepimiz geldik. Gençlerimizi de davet ediyoruz, çok mutluyuz, 11 ayın sultanı geldi, ramazan bayramı hepimize mübarek olsun" dedi.

Perihan Demiryılmaz Ramazan'ın ilk gününü heyecanla karşıladıklarına değinerek, "Bu atmosferi yaşamak istedik. 11 ayın sultanını burada karşılamak istedik, inşallah hayırlara vesile olsun. Orucumuzu ibadetimizi 1 ay boyunca inşallah Ramazan ayını güzel bir şekilde tamamlayacağız geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Merve Uraş Ramazan ayının mübarek olmasını temenni ederek, "Çok şükür ki 11 ayın sultanına kavuştuk. Bugün de ilk teravihlerimizi Çamlıca Camisi'nde kılmak nasip oldu. Tüm Müslüman aleminin Ramazanı mübarek olsun inşallah, herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi

Celil Bakırtaş ramazan ayının ilk teravih namazının hayırlı olmasını diledi ve şu ifadeleri kullandı, "Hayırlısıyla ilk teravih namazımızı kıldık. Yani geçen yıldan bu yıla erişemeyen abilerimiz kardeşlerimiz muhakkak vardır, yani dünyayı kainatı düşündüğümüzde, bunun bir de sistemler içerisinde olduğunu düşündüğümüzde hem hayvanlar, hem bitkiler, hem insanlar aleminde hem dünya gezegenler kainat aleminde yani bunların bir sahibi olduğu, muhakkak bunların kendi kendini oluşmadığı apaçık ortada. Rabbimize şükürler inşallah, Allah herkese inşallah İslam dini nasip eder" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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