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Edirne'de Jandarma, Köy Okullarında Öğrenci Servislerini Denetledi

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Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri, Çamlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulu'nda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçlarını denetleyerek sürücüleri bilgilendirdi. Ayrıca, taşımalı eğitimde güvenliğin sağlanması için Temel Trafik Konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekipleri köy okullarında öğrenci servislerini denetleyerek sürücüleri bilgilendirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından, Keşan ilçesine bağlı Çamlıca Köyü İlkokulu ve Ortaokulunda taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan okul servis araçları kontrol edilerek denetlendi.

Ayrıca, eğitim ve öğretim yılında herhangi bir üzücü olaya sebebiyet vermeden taşımalı eğitime devam edilmesinin sağlanması amacıyla Temel Trafik Konuları hakkında bilgilendirme faaliyeti yapıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Çamlıca Edirne Keşan Güvenlik Trafik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

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