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Antalya Bisiklet Turu Son Buldu

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Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Antalya-Antalya etabıyla sona erdi. Organizasyonun dördüncü ve son etabı, Antalya Akvaryum'dan start aldı. Bisikletçiler, 185,4 kilometre pedal çevirerek Burdur il sınırı, Kargı, Çamlıca'dan geçti ve yarışı Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladı. Etabı 4.16.08'lik derecesiyle TDT-Unibet'in Hollandalı sporcusu Hartthijs de Vries kazandı. Alpecin-Deceuninck'ten Belçikalı Fabio Van Den Bossche ikinci olurken, Q36.5 Pro Cycling Team'den İtalyan Alessandro Fancellu üçüncü sırayı aldı. Antalya Bisiklet Turu'nun genel klasmanında ise ilk üç sıraya İtalyanlar yerleşti. Polti-Kometa takımından Davide Piganzoli, organizasyonu birinci olarak tamamladı. VF Group Bardiani CSF Faizane'den Alessandro Pinarello ikinci, Bahrain Victorious'un Edoardo Zambanini üçüncü sırayı aldı. Organizasyonun en iyi takımı da Q36.5 Pro Cycling Team oldu. Magenta ve turuncu mayoyu organizasyonun birincisi Davide Piganzoli elde etti. Polti-Kometa'dan Giovanni Lonardi ise sarı mayoyu kazandı. Yeşil mayoyu da etabın birincisi Hartthijs de Vries aldı. Sporculara ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut takdim etti.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu (Tour of Antalya), Antalya-Antalya etabıyla sona erdi.

Organizasyonun dördüncü ve son etabı, Antalya Akvaryum'dan start aldı. Bisikletçiler, 185,4 kilometre pedal çevirerek Burdur il sınırı, Kargı, Çamlıca'dan geçti ve yarışı Cumhuriyet Meydanı'nda tamamladı.

Etabı 4.16.08'lik derecesiyle TDT-Unibet'in Hollandalı sporcusu Hartthijs de Vries kazandı. Alpecin-Deceuninck'ten Belçikalı Fabio Van Den Bossche ikinci olurken, Q36.5 Pro Cycling Team'den İtalyan Alessandro Fancellu üçüncü sırayı aldı.

Antalya Bisiklet Turu'nun genel klasmanında ise ilk üç sıraya İtalyanlar yerleşti. Polti-Kometa takımından Davide Piganzoli, organizasyonu birinci olarak tamamladı. VF Group Bardiani CSF Faizane'den Alessandro Pinarello ikinci, Bahrain Victorious'un Edoardo Zambanini üçüncü sırayı aldı. Organizasyonun en iyi takımı da Q36.5 Pro Cycling Team oldu.

Magenta ve turuncu mayoyu organizasyonun birincisi Davide Piganzoli elde etti. Polti-Kometa'dan Giovanni Lonardi ise sarı mayoyu kazandı. Yeşil mayoyu da etabın birincisi Hartthijs de Vries aldı.

Sporculara ödüllerini Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut takdim etti.

Kaynak: AA / Spor

Cumhuriyet Meydanı Çamlıca Antalya Uluslararası Spor Güncel Haberler

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