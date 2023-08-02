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İstanbul'da Süper Ay Gözlemlendi

Yaşam Haberleri

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülenen Süper Ay, kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor.

İstanbul'da gözlemlenen Süper Ay kendine hayran bıraktı. Süper Ay kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ay'ın normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çamlıca Camii ile birlikte görüntülendi. Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu gün gözlemlenen Süper Ay, normal dolunaydan yüzde 30 daha parlak ve yaklaşık yüzde 14 daha büyük görünüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İstanbul Çamlıca Dünya Yaşam Haberler

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