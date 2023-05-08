Asker Eğlencesi Yolu Kapattı, Cezası 4 Bin 518 TL

ASKER eğlencesi sırasında Çamlıca-Libadiye Tüneli'nde yolu trafiğe kapatan 4 kişiye toplam 4 bin 518 Lira ceza yazıldı.

Olay, Çamlıca Mahallesi, Çamlıca-Libadiye Tüneli'nde 5 Mayıs günü meydana geldi. Konvoy halinde asker eğlencesi yapan grubun tünel içerisinde yolu kapatması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, yolu kapatan konvoyun görüntülerini de sosyal medya hesaplarında paylaştı. Yapılan paylaşımlar sonucu Trafik Şube Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu tüneli kapattıkları belirlenen H.A., K.Y., Y.T. ve Ç.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre, 'grup halinde araç kullanırken diğer araçlara güvenli geçilebilecek açıklığı bırakmamak', 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak', 'tünel içerisinde duraklamak' maddelerinden toplamda 4 bin 518 TL idari para cezası uygulandı.