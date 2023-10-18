Sinop'ta Otomobil Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı
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Sinop'un Boyabat ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Çamlıca Mahallesi'nde, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Döndü Kayıkçı ve Derya Aynur Bekar'a, S.G. idaresindeki otomobil çarptı. Yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı ve sürücü gözaltına alındı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Çamlıca Mahallesi'nde, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Döndü Kayıkçı (40) ve Derya Aynur Bekar'a (35), S.G. idaresindeki 57 AZ 053 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan Kayıkçı ve Bekar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü S.G. gözaltına alındı.