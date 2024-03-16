Eskişehir'de 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı
Eskişehir'de yapılan çalışmalarda, Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde yaşanan 21 hırsızlık olayıyla ilgili şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 23 zanlının adli işlemleri devam ediyor.
Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-15 Mart'ta yapılan çalışmalarda, 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı.
Çamlıca, Şirintepe, Kırmızıtoprak, Emek, Esentepe ve 71 Evler mahallelerinde yaşanan 21 hırsızlık olayıyla ilgili şüpheliler yakalandı.
Adli ve önleme çalışmalarında gözaltına alınan 23 zanlının adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.