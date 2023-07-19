Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde Tehlikeli Paten Yolculuğu

Üsküdar'daki Çamlıca Tüneli'nde patenli gençlerin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Paten ve kaykay kullanan gençler, kask ve koruma malzemeleri olmadan araçların arasında ilerledi.

ÜSKÜDAR'daki Çamlıca Tüneli'nde, patenli gençlerin tehlikeye aldırış etmeden yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Paten ve kaykay kullanan dört genç, 14 Temmuz Cuma günü Üsküdar Çamlıca Tüneli'nde görüntülendi. İki şeritli tünelde, araçların arasında, kask ve koruma malzemeleri olmadan ilerleyen gençler tehlikeye davetiye çıkardı. Görüntülendiğini fark eden gençlerden birinin cep telefonu kamerasına el sallaması dikkat çekti. Kulaklık takarak tünelde ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu, kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.