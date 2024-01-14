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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için Çamlıca Camisi'nde dua edildi

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerler için İstanbul Çamlıca Camisi'nde dua programı düzenlendi. İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş tarafından kıldırılan sabah namazının ardından vatandaşlar şehit askerler için dua etti. Programa İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı ve dua programı, cami avlusunda çorba ikramıyla sona erdi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için Çamlıca Camisi'nde dua edildi.

Camide, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş sabah namazını kıldırdı.

Namazın ardından saf tutan vatandaşlar şehit askerler için dua etti.

Çamlıca Camisi'ndeki sabah namazı programına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı.

Dua programı, cami avlusunda çorba ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

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