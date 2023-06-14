Kütahya'da Gelincik Tarlası Görsel Şölen Sunuyor

Kütahya'da gelincik çiçekleri, doğaseverlere farklı bir atmosfer yaşatıyor. Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde seyahat ederken gelincik çiçeği açan tarlayı görenler, araçlarını durdurarak bu güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor. Çamlıca köyü sakini Adem Çoktaş isimli üretici, 'Burası aslında ekilmeyen boş bir tarla. Havalarında yağmurlu gitmesi sebebiyle gelincikler çiçek açtı ve insanlara adeta görsel bir şölen sunuyor. Yoldan geçenler mola verip bu güzelliği doyası yaşıyor' dedi.