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Kütahya'da Gelincik Tarlası Görsel Şölen Sunuyor

Yaşam Haberleri

Kütahya'da gelincik çiçekleri, doğaseverlere farklı bir atmosfer yaşatıyor. Kütahya-Tavşanlı karayolu üzerinde seyahat ederken gelincik çiçeği açan tarlayı görenler, araçlarını durdurarak bu güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor. Çamlıca köyü sakini Adem Çoktaş isimli üretici, 'Burası aslında ekilmeyen boş bir tarla. Havalarında yağmurlu gitmesi sebebiyle gelincikler çiçek açtı ve insanlara adeta görsel bir şölen sunuyor. Yoldan geçenler mola verip bu güzelliği doyası yaşıyor' dedi.

Kütahya'da gelincik tarlası görsel şölen sunuyor

KÜTAHYA - Kütahya'da gelincik çiçekleri, doğaseverlere farklı bir atmosfer yaşatıyor.

Kütahya'da gelincik çiçekleri kartpostallık güzel görüntüler oluştururken, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Kütahya- Tavşanlı karayolu üzerinde seyahat ederken gelincik çiçeği açan tarlayı görenler, araçlarını durdurarak bu güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor.

Çamlıca köyü sakini Adem Çoktaş isimli üretici, "Burası aslında ekilmeyen boş bir tarla. Havalarında yağmurlu gitmesi sebebiyle gelincikler çiçek açtı ve insanlara adeta görsel bir şölen sunuyor. Yoldan geçenler mola verip bu güzelliği doyası yaşıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Yaşam

Tavşanlı Çamlıca Kütahya Yaşam Haberler

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