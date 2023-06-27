Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı için kesim alanı hazırlıklarını tamamladı

Tepebaşı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı için kesim alanı hazırlıklarını tamamladı. Çamlıca Kapalı Pazar Yeri'nde ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alanda kesim işlemleri saat 08:00'da başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için düzenlenen kesim alanında hazırlıklarını tamamlandı.

Tepebaşı Belediyesi, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların kurban ibadetlerini sorunsuz ve huzur içinde yerine getirebilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak.

Küçükbaş kurbanlıklar için ücretsiz kesim hizmeti sunulacak olan alanda kesim işlemleri saat 08: 00 itibarıyla başlayacak. Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, pazar yerinde belediye tarafından yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler ile hijyenik bir kesim alanı oluşturulacağını bildirdi.

Kurban kesim alanı hakkında ayrıntılı bilgi almak vatandaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne ulaşabilecek.