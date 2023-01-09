Çamlıca Camii otoparkında görüntülenen araçlarla ilgili açıklama geldi: Stok değil, hepsi plakalı

Çamlıca Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk, caminin otoparkında görüntülenen onlarca araçla ilgili açıklama yaptı. Araçların sıfır araç olmadığını ve stokçuluk iddialarını yalanlayan Külünk, "Bir filo şirketi de bazı araçlarını kısa süreliğine buraya bırakmak için izin istemişti. Müsaade etmiştik. Bunlar stok araç değil, araba kiralayan bir filo firmasının geçici olarak bıraktığı plakalı araçlardır. Satış için bekletilen satış aracı yok." dedi.

Çamlıca Camii otoparkında onlarca aracın stoklanması tepkilere neden oldu. Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde stokçuluk yapıldığı iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Dün görüntülerin hızla yayılmasının ardından bugün ise otoparkın boşaltıldığı ortaya çıktı.

DERNEKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkiler sonrası Çamlıca Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma Derneği Başkanı Ergin Külünk'ten konuya dair bir açıklama geldi. Külünk, sıfır araçların stoklandığı iddialarına ilişkin görüntülere yansıyan araçların sıfır ve plakasız araçlar olmadığını söyledi.

"STOK ARAÇ DEĞİL"

Bu otoparkın camiyi ziyarete gelen insanlara hizmet verdiğini anlatan Külünk, buranın aynı zamanda mahallenin de kapalı otoparkı olduğunu ifade etti. Otoparka her yerden araç getirilip bırakıldığını söyleyen Külünk, "Yeter ki plakalı olsun. Bir filo şirketi de bazı araçlarını kısa süreliğine buraya bırakmak için izin istemişti. Müsaade etmiştik. Diğer kullanıcıların kullanma şartlarını zorlaştırmamak şartıyla otoparkımızı kullandırmıştık. Yanlış bir algıyla medya gündemi biraz meşgul edildi. Bunlar stok araç değil, araba kiralayan bir filo firmasının geçici olarak bıraktığı plakalı araçlardır. Satış için bekletilen satış aracı yok. Plakasız gelen bir aracı gördüğümüz an gerekli yerlere başvurarak kaldırtıyoruz. Ücretsiz otopark olduğu için kimseye 'getirme' deme şansımız yok." dedi.

POLİSLER İNCELEME YAPMIŞ

Bırakılan araçların otopark sirkülasyonunu etkilemediğini dile getiren Külünk, "Birkaç bin araçlık otoparkımız var. 50 araç, 100 araç, 500 araç otoparkımızın kapasitesi bakımından diğer kullanıcılara zorluk vermez." dedi.

Külünk, görüntülerin medyada yer almasının arından polis ve maliye ekiplerinin otoparka gelerek inceleme yaptıklarını da sözlerine ekledi.