Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çamlıca Gişeleri'nde zorunlu kış lastiği denetimi

3. Sayfa Haberleri

Çamlıca Gişeleri'nde zorunlu kış lastiği denetimi

İstanbul'da trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kontrolü yaptı.

İstanbul'da trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kontrolü yaptı. Yasağa uymayarak kış lastiği takmayan sürücülere ceza yağdı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri uygulama noktalarında ve şehrin muhtelif yerlerinde şehirlerarası taşımacılık yapan otobüslere ve yük taşıyan araçlara zorunlu kış lastiği takılmasına yönelik denetimler yaptı. Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri istikametinde yapılan denetimlerde lastik derinliği uygun olmayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulandı. Kış lastiği takmayarak kurallara uymayan 5 sürücüye ise toplam 12 bin 840 lira idari para cezası uygulandı. Kurullara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığı denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceği bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Çamlıca Tragger 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title