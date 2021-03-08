Beyazgül ŞUTİM esnafını ziyaret etti
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Beyazgül ŞUTİM esnafını ziyaret etti

08.03.2021 15:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:54
Beyazgül ŞUTİM esnafını ziyaret etti

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül esnaf ve vatandaş gezileri kapsamında Sebze ve Meyve Hali esnafı ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül esnaf ve vatandaş gezileri kapsamında Sebze ve Meyve Hali esnafı ile bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta halk ile iç içe olan Beyazgül'ün bu günkü adresi Şanlıurfa Sebze ve Meyve Hali oldu. Hal pazarı içerisinde esnaflarla buluşan Başkan Beyazgül'e ziyaretleri sırasında Ak Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ak Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, meclis üyeleri, parti yöneticileri ve STK temsilcileri eşlik etti. ŞUTİM esnafını tek tek dolaşarak hayırlı işler temennisinde bulunan Başkan Beyazgül esnaftan gelen taleplerin karşılanması için ilgili birim müdürlerine talimat verdi.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Şanlıurfa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ŞASEMKOM) başkanlığına tekrar seçilen Kemal Sezer ve yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve beraberindekiler bir süre hasbihal ettikten sonra bölgeden ayrıldı. - ŞANLIURFA

Beyazgül ŞUTİM esnafını ziyaret etti
Beyazgül ŞUTİM esnafını ziyaret etti
Beyazgül ŞUTİM esnafını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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