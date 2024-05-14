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Şanlıurfa ve Konya'da DEAŞ Operasyonu: 44 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüphelilerin adreslerini belirledi ve eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen şüphelilerin adresleri belirlendi. Ekiplerce Şanlıurfa ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için emniyette götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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