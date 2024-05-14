AK Parti Milletvekilleri Sağlık-Sen'i Ziyaret Etti

AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ve Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan'ı ziyaret etti.

Sağlık-Sen'den yapılan açıklamada, sendika genel merkezinde gerçekleşen görüşmede, sağlık profesyonellerinin taleplerinin yer aldığı rapor ve nöbet ücretleriyle ilgili tablo doktor milletvekillerine sunuldu.

Doğan, konuya ilişkin açıklamasında, "Nöbet ücretleri günümüz ekonomik şartlarına göre çok düşük. Biz hekimin, hemşirenin, ebenin, radyoloji teknisyeninin yani tüm sağlık profesyonellerinin nöbet ücretlerinin artırılmasını istiyoruz. Gece çalışmanın karşılığında da nöbet ücretlerinin artırımlı ödenmesini istiyoruz. Bu konuda gazi Meclis'imizden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sabit ücretlerin hak kaybı yaşanmadan emekliliğe yansıtılması talebini de hatırlatan Doğan, taban ücretlerin artırılması, sağlık profesyonellerinin giydiği formanın ve önlüğün özel görev kıyafeti sayılması, üniversite hastanelerinde çalışanlara tayin hakkı verilmesi konuları da dile getirdi.

Sağlık profesyonellerine muayene önceliği verilmesi gerektiğini belirten Doğan, uzman aile hekimlerinin taban ücretinin uzman hekimlerle aynı olması talebini de aktardı.

Milletvekillerine sunulan raporda yer alan diğer talepler şöyle:

"Hekimlerin emekliliğine dair ek göstergenin en düşük 6400'e çıkarılması ve 3600 düzenlenmesinden tüm çalışanların faydalandırılması, Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda çalışanların Genel İdari Hizmetler Sınıfı'na aktarılması, sağlık lisansiyerlerinin ek ödeme kat sayılarının artırılması, araştırmacıların ek gösterge ve ek ödeme mağduriyetlerinin giderilmesi, Bakanlık merkez teşkilatı ve bağlı kuruluşların sabit ve ek ödeme sorununun çözülmesi."