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Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa'da Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Halkın ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

Diyarbakır, Batman ile Şanlıurfa'da gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren 13 Mayıs Pazartesi akşam saatlerine kadar, Diyarbakır ve Batman çevreleri ile Şanlıurfa'nın kuzeyinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, yüksek ve dağlık kesimlerde buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

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