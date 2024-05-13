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Düğünde tabancayla ateş açılması sonucu hamile kadın hayatını kaybetti

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sonucu hamile bir kadın vurularak hayatını kaybetti. Olayda şüpheli olarak gözaltına alınan kişilerden biri tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, bir düğünde havaya tabancayla ateş açılması sırasında vurulan hamile kadın hayatını kaybetti.

Kırsal Yenişehir Mahallesi Benderesi mevkisinde düzenlenen bir düğünde, gelin ile damadın otomobilden indiği sırada havaya silahla ateş açılması sırasında merminin isabet ettiği Zemzem Özdemir (34) tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ceylanpınar ilçesinde 6 Mayıs'ta gerçekleştirilen bir düğünde havaya ateş açılması sırasında 3 aylık hamile olan Zemzem Ö. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan kadın, bebeğini kaybetmiş, Harran Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.K. tutuklanırken, C.K. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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