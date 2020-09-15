Avcılar'da gece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralı
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Avcılar'da gece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralı

Avcılar'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler otomobil ile geldikleri gece kulübüne silahla ateş açtı.

Avcılar'da gece kulübüne silahlı saldırı: 1 yaralı
15.09.2020 23:52 | Son Güncelleme: 15.09.2020 23:56

Avcılar'da kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler otomobil ile geldikleri gece kulübüne silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucunda gece kulübünde çalışan bir kişi yaralanırken, polis ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22: 30 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Sahil yolu sokak üzerinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gece kulübünün önüne gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler etrafa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu gece kulübünde çalışan M.C. isimli şahıs yaralandı. Daha sonra kişi ya da kişiler geldikleri otomobile binerek oradan uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Açılan ateş sonucu yaralanan M.C., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri gece kulübünün olduğu sokağa güvenlik şeridi çekip araç trafiğine kapatarak çalışma başlattı. Kimlikleri öğrenilemeyen kişi ya da kişilerin açtığı ateş sonucu bir kurşun ise park halindeki bir otomobile isabet etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrası yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay sonrası kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için polis ekipleri çevrede geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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