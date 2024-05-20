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Bahçelievler'de Kuyumcuya Hırsızlık

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Bahçelievler'de bulunan kuyumcuya binanın havalandırma boşluğundan giren hırsızlar kasada bulunan altınları alarak kaçtı.

Bahçelievler'de bulunan kuyumcuya binanın havalandırma boşluğundan giren hırsızlar kasada bulunan altınları alarak kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Yenibosna Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde yaşandı. 4 katlı binanın bodrum katına havalandırma boşluğundan giren hırsızlar, kuyumcu dükkanın duvarını delerek içeriye girdi. Kasayı açan hırsızlar içinde bulunan altınları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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