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Samsun'da Mağazadan Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazadan elektronik malzemeler çalan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da müşteri gibi gittiği mağazadan maket bıçağı ile alarmları kesip elektronik malzeme çalan şahıs, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan Yeşilyurt Alışveriş Merkezindeki(AVM) Teknosa mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazaya müşteri gibi giden M.Ş.(41), alarmlarını maket bıçağı ile kesip 1 adet akılı saat, 1 adet HD kamera, 1 adet powerbank ve 1 adet bluetoothlu kulaklık çaldı. İş yeri çalışanları olayı fark edip polis haber verildi.

Şüpheli M.Ş., Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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