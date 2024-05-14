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İstanbul Merkezli Forex Dolandırıcılığı Şebekesi Çökertildi

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İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerden milyonlarca liralık forex vurgunu yapan şebeke çökertildi. Düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalanırken, dolandırıcıların 26'sı tutuklandı.

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerden milyonlarca liralık forex vurgunu yapan şebeke çökertildi. Düzenlenen operasyonda 41 şüpheli yakalanırken, dolandırıcıların 26'sı tutuklandı.

Türkiye genelinde faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlı oldukları yalanıyla binlerce kişiyi yüksek kazançlı forex yatırım vaadiyle 14 ayrı paravan şirket üzerinden ağlarına düşürüp, yüklü milyonlarca liralık vurgun gerçekleştirdi. Dolandırıldıklarını sonradan fark eden çok sayıda mağdur, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Binlerce mağdur tarafından yapılan şikayetin ardından harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, şebekeyi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'dan izinsiz bir şekilde faaliyet gösteren "Interactive Brokers" isimli yasadışı borsa ile ilgili yapılan açık kaynak çalışmasında çok sayıda vatandaşın mağduriyet yaşadığı tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, konunun aydınlatılması amacı ile yapılan finansal analiz çalışmalarında müşteki şahısların para gönderimi gerçekleştirmiş olduğu şirket ve şahıs hesaplarını en ince ayrıntısına kadar inceledi. Yapılan araştırmalarda, 14 ayrı paravan şirkete ve farklı şahıslara ait toplamda 112 banka ve kripto hesabına yatırım vaadi adı altında 10 bin mağdur şahıs tarafından 600 milyon TL civarında para gönderimi gerçekleştirildiği ve işlem açıklamalarına " Forex, Yatırım, Hisse Hesabı, Dolandırıcılık" şeklinde açıklamaların olduğu ortaya çıkarıldı. Hesaplara gelen tutarların bir kısmının nakit çekildiği anlaşılırken, bir kısmının ise farklı hesaplara aktarıldığı, büyük bölümünün de yurtdışı kripto para borsalarına transfer edildiği tespit edildi. Dolandırıcılık şebekesinin, bu şekilde paranın izinin kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. İllegal forex sisteminin organize ve örgütlü bir şekilde gerçekleştirildiği ortaya çıkarılan soruşturmada, sistemi yöneten ve yönlendiren şebeke üyelerinin dolandırıcılık faaliyetlerine doğrudan katıldıkları, bazı şüphelilerin ise Kıbrıs ve Karadağ gibi ülkelerde olduğu anlaşıldı. Yurtdışında bulunan şahısların suç örgütü adına şebekenin kripto para transferlerini gerçekleştirdiği tespit edilirken, soruşturma kapsamında şebekede 63 kişinin yer aldığı tespit edildiği.

Forex vurgunu yapan şebeke çökertildi

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul başta olmak üzere Antalya, Sakarya, Konya, Adana, İzmir ve Diyarbakır'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir kişinin başka bir suçtan dolayı cezaevinde tutuklu olduğu, geri kalan 16 şebeke ferdinin ise yurt dışında yaşadıkları tespit edildi. Baskın yapılan evlerde gerçekleştirilen aramalarda 2 poker masası, 1 rulet masası, çok sayıda oyun pulu, bir miktar uyuşturucu madde ve konu ile alakalı dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar, 10 Mayıs'ta adli makamlara sevk edildi. Şebeke üyelerinin 5'i ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 36 şahıs mevcutlu olarak mahkemeye çıkarıldı. 10 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer 26 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul Şebeke Forex Dolandırıcılık Suç Polis Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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