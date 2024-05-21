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Tekirdağ Kapaklı'da Hırsızlık Olayı: 4 Kalorifer Peteği Çalındı

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Tekirdağ Kapaklı'da bir ikametten 4 adet kalorifer peteği çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hırsız yakalandı ve çalınan petekler ele geçirildi.

Tekirdağ Kapaklı'da İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 adet kalorifer peteği çalan hırsız yakalandı.

Olay, Kapaklı 19 Mayıs Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Ardınç Sokak'ta bulunan bir ikamette meydana geldi. F.S. isimli şahıs ikametinin arka bahçesinde bulunan 4 adet kalorifer peteğinin çalındığını polis ekiplerine bildirdi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan kamera görüntüleri incelemesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın İ.Y. olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili saha çalışması gerçekleştiren ekipler İ.Y. isimli şahsı yakalarken bahse konu kalorifer peteklerini ele geçirdi. Gözaltına alınan hırsızın Gaziosmanpaşa 4.Sulh Ceza Hakimliğince "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan aranması olduğu anlaşılırken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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