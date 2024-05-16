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Edirne'de Motokuryenin Sipariş Sepetinde Uyuşturucu Bulundu

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Edirne'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde durdurulan bir motokuryenin sipariş sepetinde uyuşturucu çıktı. Motokuryenin motosikletinde bulunan 5 poşet satışa hazır skunk ele geçirildi ve zehir taciri şüphelisi gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde durdurulan bir motokuryenin sipariş sepetinde uyuşturucu çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yaptığı denetimlerde şüpheli tavırlar sergileyen bir motokuryeyi durdu. Durdurulan motokuryenin motosikletinde yiyecek siparişleri yerine poşetler içinde hazır şekilde skunk uyuşturucu maddesi bulundu.

5 poşet satışa hazır skunk ele geçirilirken, zehir taciri şüphelisi F.A. gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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