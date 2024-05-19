Düzce'de iş yeri tartışması kanlı bitti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tartıştığı iş yeri sahibini tüfekle vurup kaçmaya çalışan şüpheli, polis tarafından bacağından vurularak yakalandı.

Karaçalı mevkisinde D-100 kara yolu kenarında bulunan iş yerine gelen Z.K. ile dükkan sahibi S.T. henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Büyüyen olay sırasında Z.K, S.T'yi tüfekle vurdu.

Olayın hemen ardından bölgeye gelen polis, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan Z.K'yi silahla bacağından vurarak yakaladı.

Şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karnından yaralanan S.T. ise ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.