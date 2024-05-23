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Antalya'da helikopter ve dron destekli trafik denetimi yapıldı

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Antalya'da polis ekipleri tarafından helikopter ve dron kullanılarak trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konular kontrol edildi. Sonuçta, 45 bin 635 sürücüden 7 bin 781'i kurallara uymadığı için para cezası aldı.

Antalya'da polis ekiplerince helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada denetlenen 45 bin 635 sürücüden, kurallara uymadığı tespit edilen 7 bin 781'ine para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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