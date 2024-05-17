Şişli'de Uyuşturucu Operasyonu: Yakalanan Şüpheli ve Ele Geçirilen Madde Miktarı

Şişli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yaşı küçük olan bir şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 20.25 gram marihuana, buzdolabının dondurucu ve alt bölümlerinde ise 273 parça halinde 634.25 gram marihuana ele geçirildi. Ayrıca abisinin kimliğini kullandığı belirlenen ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, narkotik madde satışı yapan, özellikle motosikletli sokak-satıcısı ve torbacıların yakalanmasına yönelik ilçede denetim gerçekleştirildi. Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki bir binada uyuşturucu madde saklandığı, şahısların buradan aldıkları maddeleri motosikletle dağıttığı belirlendi. Dün belirlenen adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda; yaşının küçük olduğu öğrenilen M.Ç. dışarı sırada yakalandı. Şüphelinin üzerinde ve evde yapılan aramalarda, 9 parça halinde 20.25 gram marihuana, adresin mutfağında buzdolabının dondurucu ve alt bölümlerinde 273 parça halinde 634.25 gram marihuana ele geçirildi. Operasyonda ayrıca toplam 19 bin 620 TL para ele geçirildi. M.Ç., "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Öte yandan; denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan A.I.'nın, görevlilere abisi H.I.'nın kimliğini gösterdiği belirlendi. A.I.'nın 5 ayrı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlarca arandığı ve toplam 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan firari sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL