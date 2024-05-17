Afyonkarahisar'da Parada Sahtecilik Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da parada sahtecilik suçundan aranan H.D. isimli şahıs, polis operasyonuyla yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da parada sahtecilik suçundan aranan şahıs polis operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri parada sahtecilik suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan H.D., isimli şahsı kent merkezinde gerçekleştirdiği operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR