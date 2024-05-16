Batman'da polis operasyonunda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi
Batman'da polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü, araçta bulunan torbaları dışarı attı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün attığı torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Batman'da polisten kaçan sürücünün aracından attığı torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, araçta bulunan torbaları dışarı attı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücü yakalandı, torbalarda 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.