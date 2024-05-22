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Eskişehir'de parklarda şüpheli şahıslara yönelik uygulama

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Eskişehir'de polis ekipleri tarafından kent merkezindeki parklarda yapılan çalışmalarda 41 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Eskişehir'de polis ekiplerince kent merkezindeki parklarda şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 41 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, saat 21.00 ila 23.00 saatleri arasında halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla uygulama yapıldı. Kanlıkavak, Millet Bahçesi ve Dedekorkut parklarında şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 41 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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