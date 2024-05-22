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Aksaray'da Çalıntı Motosikletle Kovalamaca

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Aksaray'da çalıntı bir motosikletle kaçan şüpheli ile polis arasında yaşanan kovalamaca kameralara yansıdı. Kovalamacanın sonucunda yakalanan şüpheli gözaltına alınırken motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Aksaray'da çaldığı motosikletle giderken "dur" ihtarına uymayan şüpheli ile polisin kovalamacası kameralara yansıdı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alınırken motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Olay gece yarısı Hassas Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahallede devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekibi şüpheli olarak gördüğü bir motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Motosiklet sürücüsü polisin ihtarına uymayarak kaçmaya başlarken polis ile motosiklet sürücüsü arasında kovalamaca başladı. Ekiplerin şahsın kaçtığını telsizden anons etmesi üzerine şüphelinin kaçtığı bölge abluka altına alındı. Kameralara da yansıyan kovalamacada şüpheli kaçtığı motosikletle birlikte Nakkaş Mahallesi 2817 Sokak'ta kıskıvrak yakalandı. Yakalanan motosiklet sürücüsü Y.E.G. (18) gözaltına alınarak polis aracına bindirilirken yapılan sorgulamasında daha önceden de 2 ayrı hırsızlık kaydı bulunduğu belirlendi. Motosiklet üzerinde inceleme yapan polis ekipleri şasenin kazınmış olduğunu tespit ederken motosikletin tescilinin bulunmadığı ve çalıntı olduğu ortaya çıktı. Motosiklet incelemelerin ardından çekici marifeti ile otoparka çektirilirken gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Aksaray Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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