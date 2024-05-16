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Sinop'ta yapılan uygulamada 35 gram esrar ele geçirildi

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Sinop'ta çarşı ve mahalle bekçileri tarafından umuma açık iş yerlerine yönelik yapılan uygulamada bir iş yerinde 35 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Sinop'ta çarşı ve mahalle bekçileri tarafından umuma açık iş yerlerine yönelik yapılan uygulamada 35 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından umuma açık iş yerlerine yönelik yapılan uygulamada bir iş yerinde 35 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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