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Eskişehir'de Barlar Sokağı'nda Uygulama Yapıldı

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Eskişehir'de polis tarafından Barlar Sokağı adıyla bilinen Vural Sokak'ta gerçekleştirilen uygulamada 106 şahıs ve 5 araç sorgulandı.

Eskişehir'de polis tarafından Barlar Sokağı adıyla bilinen Vural Sokak'ta gerçekleştirilen uygulamada 106 şahıs ve 5 araç sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, 4 ekip 12 personelin katılımıyla 21.00 ila 02.15 saatleri arasında Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak ve çevre sokaklarda Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube, Narkotik Şube ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait 4 ekip 12 personelle uygulama yapıldı. Genel asayişin ve kamu düzeni devamının sağlanması amacıyla yapılan uygulamada umuma açık yerlerde alkol satış yasağı, müzik yayını yasağı saatleri, iş yerlerinin kapanış saatine uyma ve aranan şahısların yakalanması konularına yönelik denetimler yapıldı. Çalışmalar sırasında 106 şahıs ve 5 araç sorgulanırken, uygulamaların devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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