Cezaevi firarisi bazanın altında yakalandı
Kayseri'de aranan bir cezaevi firarisi, odasının kapısına yazdığı 'Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz' notu dikkat çekti. Polis ekipleri, notun bulunduğu odada şahsı bazanın altında saklanırken yakaladı.
Aranan cezaevi firarisi bazanın altında çıktı
Şahsın odasının kapısına yazdığı "Kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu dikkat çekti
KAYSERİ - Kayseri'de 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kapısında "kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odadaki bazanın altında saklanırken yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 9 yıl 2 ay kesilenmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi C.M.K.'nın 25) adresini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Kapısında "kapıyı çalıp içeri öyle giriniz" notu bulunan odaya giren ekipler, şüpheli şahsı bazanın altında saklanırken yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.M.K., cezaevine teslim edildi.