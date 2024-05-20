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"Evden hırsızlık" suçundan aranıyordu, polisten kaçamadı

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Kayseri polisi, "evden hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Kayseri polisi, "evden hırsızlık" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı saklandığı yerde yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, özellikle "hırsızlık" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Hakkında "evden hırsızlık" suçundan toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi A.S.'nin (21) saklandığı yeri tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. A.S., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri Hırsızlık Polis 3.Sayfa Haberler

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