Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Kumar Oynayan 8 Şahsa 51 Bin 400 TL Para Cezası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa toplamda 51 bin 400 TL para cezası yazıldı. Ayrıca, hırsızlık olaylarıyla ilgili 20 şüpheli yakalandı ve 65 bin TL değerinde malzemeler sahiplerine teslim edildi. İl emniyet müdürlüğü tarafından 225 şahıs yakalanarak, 88 şahıs tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa toplamda 51 bin 400 TL para cezası yazıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde 13 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kumar oynatıldığı tespit edilen 2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 8 şahsa ise toplamda 51 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.

Ekipler tarafından faaliyet dönemi içinde yapılan çalışmalarda 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, bu olaylarla ilgili 20 şüpheli yakalanıp 5 şüpheli ise Adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı olan 65 bin 000 TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.

Yine ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda il emniyet müdürlüğü tarafından toplam 339 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 225 şahıs yakalanarak, 88 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Ceza Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünde suikast iddiası! Drone enkazın çevresinde birini görüntüledi

 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti

 İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı

 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar

Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title