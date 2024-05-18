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Arnavutköy'de Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine bir araçtan silahla ateş açılırken, polisin karşılık vermesi sonucu vurulan iki şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı. Şüphelilerin üzerlerinde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Arnavutköy'de denetim yapan polis ekibine bir araçtan silahla ateş açılırken, polisin karşılık vermesi sonucu vurulan iki şüpheliden biri öldü, diğeri yaralandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 16.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yapan emniyet ekiplerinin bir araca denetim amacıyla yaklaştığı sırada araçtaki E.K. ve H.Ç. adlı şüphelilerin ekiplere silahla ateş açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Emniyet ekiplerinin ateşe karşılık vermesi sonucu söz konusu şahıslar vurulmuştur. Hastaneye sevk edilen şahıslardan E.K. hayatını kaybetmiş, H.Ç'nin ise tedavisi devam etmektedir. Şahısların üzerlerinde yapılan aramada satışa hazır halde uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir." denildi.

Yapılan araştırma sonucu E.K'nin kasten yaralama, hırsızlık gibi suçlardan toplam 13, H.Ç'nin ise toplam 6 suç kaydı olduğunun tespit edildiği, tahkikat işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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