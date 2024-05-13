Beyoğlu'da Kaldırımda Park Halindeki Araçların Lastiklerini Bıçaklayan Şahıs Tutuklandı

Beyoğlu'nda kaldırımda park halinde olan 13 aracın lastiği bıçaklayarak zarar veren ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde yakalanan şahıs, çıkartıldığı mahkemece "mala zarar verme" suçundan tutuklandı.

Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda bir şahıs, kaldırımda park halinde olan 13 aracın lastiklerini bıçakla keserek zarar verip olay yerinden uzaklaşmış, sabah işine gitmek isteyen vatandaşlar araçlarının lastiklerini patlak görünce polis ekiplerine haber vermişti.

Beyoğlu Asayiş polisi evinde yakalamıştı

Olay ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri, zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlının kimliğini tespit eden polis, suç kaydı bulunmayan şüpheli Emir A.'yı (19) Hüseyinağa Mahallesi'ndeki adresinde aynı gün yakalamıştı. Lastikleri bıçakla patlattığı anlar ise güvenlik kameralarına anbean yansımıştı.

Alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyleyen şahıs tutuklandı

Ekiplerce tespit edilen adresine düzenlenen operasyonla yakalanan Emir A., işlem yapılmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyetteki sorgusunda olay gecesi alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından 'mala zarar verme' suçundan adli makamlara sevk edilmişti. Şahsın çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi öğrenildi. - İSTANBUL