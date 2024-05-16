Batman'da dur ihtarına uymayan şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Batman'da "dur" ihtarına uymayarak otomobilden uyuşturucu paketlerini atan şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir otomobil durdurulmak istendi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, otomobilden çok sayıda uyuşturucu paketini açtı. Şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanırken paketler içinden 8 kilo 100 gram uyuşturucu skunk maddesi olduğunu belirledi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - BATMAN