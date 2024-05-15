Gaziantep'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı
Gaziantep'te polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Gaziantep'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.
Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.