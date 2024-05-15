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Gaziantep'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs yakalandı

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Gaziantep'te polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs önce kameralara sonra polise yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri tarafından farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, farklı tarihlerde 9 araçtan hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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