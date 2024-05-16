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İzmir'de Firariler Yakalandı, Ruhsatsız Silahlar Ele Geçirildi

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah ele geçirildi. Yakalanan firarilerden birinin kasten öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari ile çok sayıda ruhsatsız tabanca ve silah ele geçirildi. Yakalanan firarilerden birinin kasten öldürme suçundan arandığı ortaya çıktı.

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği uygulamalarını sürdürüyor. Polis ekipleri, şüphelenerek durdurdukları Ö.G.'ye yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda, şüphelinin kasten adam öldürme suçundan arandığını belirledi. Yapılan sorguda cinayet zanlısı olduğu öğrenilen Ö.G.'nin 33 yıl 11 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Başka bir uygulamada ise H.T. adlı bir kişinin hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Her iki şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi

Polis ekipleri ilçede bulunan bir iş yeri önünde, eski sevgilisiyle kavga ettiği için havaya ateş eden L.G.'yi de kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. İlçede gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde ise A.N., ve M.A.B.'den ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfekler ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bayraklı İzmir Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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