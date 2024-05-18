Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu: 150 Litre Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir eve yapılan baskında 150 litre kaçak alkol ele geçirildi. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında suçlulara göz açtırmıyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir eve yapılan baskında 150 litre kaçak alkol ele geçirildi.

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki Y.Ç.'nin kaçak alkol üretimi yaptığını tespit eden polisler, şüphelinin adresine baskın yaptı. Gece 02.00 sıralarında yapılan operasyonda, 55 litre rakı, 30 litre viski, 65 litre etil alkol olmak üzere toplam 150 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli Y.Ç gözaltına alındı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele İncirliova Aydın Güvenlik Suç Polis Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

Bahçeli, paşalardan birinin aftan yararlanmasına itiraz etti: Ben olsam çıkarmazdım

 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı

 CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?

 Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title