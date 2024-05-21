Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 82 Şüpheli Yakalandı
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 82 şüpheli yakalandı, 12 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda birçok silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Osmaniye'de polis ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 82 şüpheli yakalandı, 12 kişi tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 13-19 Mayıs tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 82 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 5 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 29 tabanca fişeği, 84,67 gram muhtelif uyuşturucu madde, 18 uyuşturucu hap, 5 Hint keneviri, 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Şüphelilerden 12'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı. - OSMANİYE