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Trafik polisinden kaçamayınca motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar

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Seyir halindeyken trafik polislerini fark eden motosiklet sürücüsü ve yolcu, motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtılar. Motosikletin üzerinde plaka bulunmaması ve çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

(ANTALYA - ÖZEL)Trafik polisinden kaçamayınca motosikleti bırakıp kayıplara karıştılar

ANTALYA - Seyir halindeyken, trafik ekiplerini karşısında gören motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, motosikleti bırakıp olay yerinden kaçtılar. Üzerinde plaka bulunmayan ve gelişigüzel boyandığı belirlenen motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olarak arandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Antalya Caddesi'nde Şelale istikametine seyir halindeki Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekip, plakasız motosiklet sürücüsüne durması için uyarıda bulundu. Trafiğin yoğun olması nedeniyle kaçamayacağını anlayan motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi, motosikleti olay yerinde bırakarak kaçtı.

Polis ekipleri kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatılırken, trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde plakası bulunmayan ve şase numarası silinmiş motosikletin Alanya ilçesinden çalıntı olduğu belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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