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Esenyurt'ta Yan Baktın Kavgası: Bir Kişi Yaralandı

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Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan 'yan baktın' kavgasında bir kişi tabanca ile ateş ederek yaraladı. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta iki grup arasında çıkan "yan baktın" kavgasında ortalık birbirine girdi. Kavga sırasında taraflardan biri tabanca ile ateş ederken bir kişi yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre caddede yürüyen Mustafa D. isimli adam ile birkaç şahıs arasında "Yan baktın" tartışması çıktı. Tartışma giderek büyürken Mustafa D. eline aldığı tabanca ile karşı taraftakilere ateş etti. Kavgada taraflar arasında arbede yaşanırken silahlı şahıs kaçmaya başladı.

O sırada olay yerine yakın olan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri şüpheli Mustafa D.'yi silahı ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken kavgada bacağından yaralanan Azer Y. isimli kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Caddeye gelen polis ekipleri olay yerinde çalışma başlattı. Yaşanan silahlı kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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