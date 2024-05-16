Mersin'de bilişim yoluyla hırsızlık ve müstehcenlik operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Mersin'de polis tarafından düzenlenen bilişim yoluyla hırsızlık ve müstehcenlik operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalarda bilişim yoluyla hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 6 şüpheli tespit edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda şüpheli R.A.'nın adresinde 4 adet cep telefonu, 5 adet sim kart, 1 adet hafızakartı, diğerlerinde de olaylarda kullanılan 2 cep telefonu, 2 sim kart ve 1 hafıza kartı ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürülürken, diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

İkinci operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Siber ekipleri, 'müstehcenlik' suçundan da 3 şüpheliyi belirledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda şüphelilerden K.M. ve K.S. yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1'er adet hafıza kartı, hard disk, tablet, dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası ve flash bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürülürken, 1 şüphelinin arandığı öğrenildi. - MERSİN