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Kırıkkale'de İnternet Üzerinden Müstehcenlik Suçu İşleyen Irak Uyruklu Şahıs Gözaltına Alındı

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Kırıkkale'de SİBER polisi tarafından yapılan operasyonda, internet ortamında 'müstehcenlik' suçu işlediği tespit edilen Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı. Operasyonda şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli dijital materyaller ve bıçaklar ele geçirildi.

Kırıkkale'de SİBER polisi tarafından yapılan operasyonda, internet ortamında "müstehcenlik" suçu işlediği tespit edilen Irak uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "müstehcenlik" suçuna karşı çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, internet ortamında "müstehcenlik" suçu işlediği tespit edilen Irak uyruklu B.H.A.'nın ikametine operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli şahısın evinde yapılan aramada 6 adet dijital materyal, 6 adet bıçak, muşta ile başkasına ait düzenlenmiş çalışma izin belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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