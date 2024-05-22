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Afyonkarahisar'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan aranan bir şahıs, polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.İ.G. isimli şahsın arandığı tespit edildi. Şahıs, kent merkezinde yapılan takip sonucunda gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde H.İ.G., isimli şahsın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından yapılan takip sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

trafik Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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