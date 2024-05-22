Afyonkarahisar'da Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde H.İ.G., isimli şahsın trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 1 yıl 7 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahıs ardından yapılan takip sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR