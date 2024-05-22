Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, balkona çıkıp silah seslerini duyduğunda bacağına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ (İHA) – Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde silah seslerini duyup balkona çıkan bir kişi, bacağına saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde meydana gelen olayda U.G., husumetlisinin bulunduğu apartmana tüfek ile ateş açtı. Bu sırada silah seslerini duyan S.H., balkona çıkınca bacağına saçma isabet etti. S.H. hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerin bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansta tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan U.G. de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yerinde 9 adet boş kartuş bulundu

Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis ekipleri de, 9 adet boş kartuş buldu. Ayrıca, saçmaların isabet ettiği pencerenin camları kırılırken, balkon duvarında da zarar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi Kayseri Güvenlik Soruşturma Gözaltı Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

Bir bomba hizmet daha! Kaza tespit tutanakları artık e-Devlet'ten oluşturulacak

 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler

 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Lüks aracın Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla hiçbir ilgisi yok

 Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak

Kulisleri hareketlendiren iddia: Asgari ücret temmuz ayında 21 bin 320 liraya çıkacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title